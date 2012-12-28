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В России
24
23 минуты назад

Кабмин расширил программу бесплатного переобучения граждан

В действующую программу добавлены новые категории граждан.

Программа бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования граждан по наиболее востребованным на рынке труда направлениям будет продолжена в новом, расширенном формате. Постановление о её реализации в 2024 году подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение направлено на поддержание стабильности на рынке труда, - говорится на сайте кабмина.

В действующую программу добавлены новые категории граждан. Так, стать её участниками теперь смогут люди с инвалидностью, граждане, ищущие работу, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. Это могут быть не только мать или отец ребёнка, но и любой другой родственник или опекун.

При этом право на бесплатное переобучение сохраняется для граждан в возрасте 50 лет и старше, неработающих мам детей дошкольного возраста, отдельных категорий молодых людей до 35 лет, ветеранов специальной военной операции, а также безработных или находящихся под риском увольнения.

Планируется, что в 2024 году программа охватит более 100 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено свыше 6 млрд рублей.

"Рассчитываем, что принятое решение поможет с кадрами в регионах, в том числе за счёт более внимательного отношения к запросам предприятий, а тем, кто прошёл переобучение, будет проще найти дело по душе", – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 26 февраля.

Ознакомиться с направлениями программы обучения и подать заявку можно на портале "Работа России". После подачи заявки необходимо пройти профориентацию в центре занятости, чтобы специалисты помогли подобрать программу с учётом стартовых навыков и карьерных целей соискателя. Бесплатное обучение организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Томский государственный университет. Затраты образовательных организаций возмещает государство.

Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, ищущих работу, по приоритетным направлениям подготовки в 2024 году, Правительству поручил президент по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 21 сентября 2023 года.
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