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В России
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23 минуты назад
Кабмин расширил программу бесплатного переобучения граждан
В действующую программу добавлены новые категории граждан.
В действующую программу добавлены новые категории граждан. Так, стать её участниками теперь смогут люди с инвалидностью, граждане, ищущие работу, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. Это могут быть не только мать или отец ребёнка, но и любой другой родственник или опекун.
При этом право на бесплатное переобучение сохраняется для граждан в возрасте 50 лет и старше, неработающих мам детей дошкольного возраста, отдельных категорий молодых людей до 35 лет, ветеранов специальной военной операции, а также безработных или находящихся под риском увольнения.
Планируется, что в 2024 году программа охватит более 100 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено свыше 6 млрд рублей.
"Рассчитываем, что принятое решение поможет с кадрами в регионах, в том числе за счёт более внимательного отношения к запросам предприятий, а тем, кто прошёл переобучение, будет проще найти дело по душе", – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 26 февраля.
Ознакомиться с направлениями программы обучения и подать заявку можно на портале "Работа России". После подачи заявки необходимо пройти профориентацию в центре занятости, чтобы специалисты помогли подобрать программу с учётом стартовых навыков и карьерных целей соискателя. Бесплатное обучение организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Томский государственный университет. Затраты образовательных организаций возмещает государство.
Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, ищущих работу, по приоритетным направлениям подготовки в 2024 году, Правительству поручил президент по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 21 сентября 2023 года.
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