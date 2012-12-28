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В России
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55 минут назад
В Кемеровской области зафиксировано землетрясение
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в Шерегеше 24 февраля в 15:53 произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,4, а интенсивность в эпицентре – 2,5 по шкале MSK64.
По данным издания, сейсмособытие носило естественный характер.
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