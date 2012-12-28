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В России
26
30 минут назад

В России почти на 50% за год выросли продажи книг на вторичном рынке

Эксперты связывают тенденцию со снижением покупательной способности населения и уходом ряда иностранных авторов.

Продажи книг на вторичном рынке в 2023 году выросли на 47%, - передает РБК со ссылкой на сервис "Авито".

Более трети продаж пришлись на новые книги — средняя цена — 1,5 тысячи рублей. 66% — это подержанные книги, их средняя стоимость — тысяча рублей.

Среди лидеров продаж — книги о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг и романы Стивена Кинга. Спрос на них по сравнению с 2022 годом увеличился на 15% и 18% соответственно. Оба автора весной 2022 года заявили, что их новые произведения в России издаваться больше не будут.

Популярностью пользуются также мировая классика, нон-фикшен, японские комиксы и фэнтези — особенно те книги, по которым выходят экранизации.

Эксперты покупательский спрос на таких сервисах, как "Авито", связывают с тем, что люди ищут там, где дешевле и удобнее получить товары. Но существует и риск, что книги, особенно подержанные, будут ненадлежащего вида, - передает Bfm.ru.

Тенденция роста продаж на "Авито" в первую очередь связана с тем, что многие книги больше не переиздаются, и найти их можно только на таких сервисах, - утверждают специалисты.

Объем коммерческого книжного рынка — без учета учебников — в прошлом году вырос на 9%, до 94 млрд рублей в денежном и на 3% в натуральном выражении.
книги
экономика
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