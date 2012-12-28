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В России
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55 минут назад
Тарифы на общественный транспорт в РФ предложили устанавливать по единой методике
Цены на общественный транспорт в России предлагают устанавливать по единой методике. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов. Так он ответил на вопрос о выполнении поручения президента РФ Владимира Путина подготовить предложения по повышению эффективности пассажирских перевозок.
По его словам, ФАС готова дать ориентиры и предлагает разработать единую методику установления тарифов на перевозки общественным транспортом.
«В ней мы будем учитывать качество оказываемых населению услуг. Установим порядок и предел изменения тарифа для населения, а также механизм мониторинга принимаемых решений и контроля. Также у нас есть предложение разработать правила формирования пакетов маршрутов и содержания инфраструктуры, это особенно актуально для электрического наземного транспорта», — отметил заместитель руководителя ФАС.
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