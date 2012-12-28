«Один из беспилотников застрял в кровле»: мэр Липецка рассказала о последствиях субботней атаки
Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»
В России
33
53 минуты назад
Штраф за недостоверную информацию при госсзакупках может составить до 1 млн. рублей
Штраф за недостоверную информацию при госсзакупках может составить до миллиона рублей. О подготовке законопроекта с таким наказанием в интервью «Известиям» сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов.
По его словам, сейчас в 44-ФЗ уже предусмотрена ответственность за предоставление недостоверных данных, но она выражается исключительно в расторжении контракта.
«Получается, что с компанией, которая предоставляет недостоверные данные, контракт может быть расторгнут, но впоследствии она может участвовать в других конкурентных процедурах на равных основаниях с другими участниками и продолжать предоставлять недостоверную информацию. Наше предложение — включать такие компании в реестр недобросовестных поставщиков и внести изменения в КоАП, чтобы накладывать административные штрафы», — отметил замруководителя ФАС.
По его словам, для должностных лиц законопроектом устанавливается штраф в размере до 200 тыс. рублей и дисквалификация от одного года до трех лет в случае повторного совершения правонарушения; для юридических лиц штраф в размере до 500 тыс. рублей, в случае повторного совершения правонарушения — штраф в размере 1 млн рублей.
«Но основной вопрос здесь не в размере штрафа. Самое главное, что данное нарушение не должно оставаться без ответственности», — подчеркнул Иванов.
0
0
0
0
0
Комментарии