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30 минут назад

В ФАС заявили о претензиях к «Яндекс.Такси» из-за цен и комиссии

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) регулярно поступают жалобы на "Яндекс Такси" как от пассажиров, так и от водителей.

Заместитель руководителя ФАС Петр Иванов рассказал о претензиях, которые есть у службы к "Яндекс.Такси". За 2023 год в ведомство поступило больше 300 жалоб, которые связаны со стоимостью поездок и с блокировками водителей и пассажиров в сервисе "Яндекс GO", - пишут "Известия".

Во-первых, в связи с блокировками ФАС направило письмо "Яндекс.Такси" с требованием исчерпывающе уточнить в документах возможные нарушения и соразмерные им меры. Во-вторых, ФАС считает, что компания должна снизить до "конкурентного уровня" комиссию и другие платежи, которые взимаются с перевозчиков. Водители сейчас платят около 28%, ведомство считает эту плату "слишком высокой". В-третьих, компания "не раскрывает в полном объеме" алгоритм ценообразования услуг такси.

Уточняется, что компания "Яндекс.Такси" не исполнила требования ФАС по поводу блокировок "в полном объеме". Агрегатор также не снизил комиссию по требованию службы. ФАС продолжает анализ практик ценообразования агрегаторов, но до конца 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний.

ФАС признала "Яндекс.Такси" доминирующим на рынке еще в 2021 году. Служба в 2023 и 2024 годах отмечала, что злоупотребление доминирующим положением может стать причиной проведения проверки и принятия мер антимонопольного реагирования, но в настоящее время возможности ФАС в реагировании ограничены.
такси
ФАС
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