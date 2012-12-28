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В России
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сегодня, 14:10

Спрос на тонометры в РФ вырос на 29% в 2023 году

Объём продаж оценивается в 3 млрд рублей.

Спрос на тонометры в России в 2023 году вырос почти на 30%, - рассказали "Известиям" в аналитической компании RNC Pharma. При этом покупатели в основном ушли в онлайн — там продажи медизделий для измерения давления подскочили в 2,4 раза.

В 2023 году онлайн-продажи тонометров выросли более чем в два раза — с 890 тыс. шт. до 2,2 млн. Покупатели потратили на них почти 3 млрд рублей, хотя годом ранее прибыль от продаж в интернете была в два раза меньше, - уточнили в компании.

Там уточнили, что стоимость одного такого гаджета обычно составляет 1,5–2,5 тыс. рублей, но на рынке появились и гораздо более дешевые предложения.

При этом в сегменте офлайн продажи тоже выросли, но незначительно — с 3,8 млн до 3,9 млн шт. А выручка таких продавцов упала почти на 200 млн рублей — с 9,2 млрд до 9 млрд рублей, - подчитали аналитики.

В розницу аппаратов продали почти на 12 млрд рублей, что на миллиард больше, чем годом ранее.

"Лидируют Северный Кавказ и Дальний Восток. Там продажи выросли на 6,6% и 6,7% соответственно", — заявил директор по развитию компании Николай Беспалов.

Основной рост спроса на приборы он связал с онлайн-сегментом.

Медицинский директор компании — производителя медизделий "Пластис-М" Олег Волков подтвердил рост спроса на тонометры. По его словам, с 2018 по 2023 год рынок этих аппаратов вырос практически вдвое.

Николай Беспалов отметил, что сейчас есть и "некие безымянные китайские тонометры", которые стоят 500–800 рублей.

"Их очень активно скупают потребители, хотя для такой продукции нет никаких гарантий качества. Сколько они прослужат — большой вопрос", — заявил эксперт.

Он выделил две возможные причины роста спроса на приборы.

"Первая — это старение населения и увеличение доли пожилых людей. По данным демографического прогноза Росстата, процент людей старше трудоспособного возраста будет расти и увеличится с 23,6% в 2024 году до 27% в 2046 году, — отметил он. — Вторая причина — рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями", - считает специалист.

Кардиолог Ярослав Ашихмин связал рост спроса с тем, что население стало больше внимания уделять своему здоровью.

"Также пандемия COVID-19 сказалась на частоте возникновения сердечно-сосудистых заболеваний", — добавил эксперт.

Кроме этого на спрос влияют и погодные условия, которые сказываются на риске скачков давления.
экономика
тонометры
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