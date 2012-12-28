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В России
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24 минуты назад
У работников некоторых отраслей экономики могут вырасти зарплаты на 20-30%
У работников некоторых отраслей экономики в 2024 году могут дополнительно вырасти заработные платы на 20-30%.
В 2024 году часть работодателей как в коммерческом, так и в госсекторе будет вынуждена дополнительно тратиться на фонд оплаты труда. По отдельным позициям он может вырасти на 20–30%. Это произойдет из-за поправок к ТК об оплате сверхурочных, принятых Госдумой на прошлой неделе в первом чтении. Сверхурочные — рабочие часы, которые занятые по трудовому договору отрабатывают дополнительно к установленной ТК стандартной 40-часовой рабочей неделе. Сейчас по ст. 152 ТК первые два часа сверхурочной работы должны оплачиваться минимум в полтора раза выше «обычных», последующие — минимум вдвое выше. Но при этом ст. 152 не уточняет, что берется за «обычную» оплату — оклад или вся совокупность выплат работнику, включая компенсационные и стимулирующие. Во многих отраслях экономики РФ зарплата работника состоит из небольшой постоянной части (оклада или тарифной ставки) и большой переменной (включающей премии и другие выплаты). Такой подход распространен настолько, что позволил говорить об уникальной специфике рынка труда РФ, реагирующего на кризисы не сокращением числа занятых, а снижением зарплат: работодателю проще управлять высокой долей переменных выплат, чем инициировать сокращение сотрудников. В частности, в бюджетном секторе несколько лет назад декларировались намерения перейти от соотношения оклада и премий в 40/60 к «обратному» (60/40), но о его достижении власти не объявляли.
По данным издания, в 152-ю статью внесут уточнение: база оплаты сверхурочных будет включать в себя все выплаты.
Статистики, которая позволяет точно оценить распространенность сверхурочной работы в России, не существует, объясняет замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. «Но есть опросные данные о длительности рабочей недели, и они позволяют увидеть, работники каких отраслей работают больше всего»,— говорит он. Так, как следует из сборника Росстата «Труд и занятость в России», в среднем в 2022 году на одного занятого приходилось 38,1 часа отработанного рабочего времени, но распределение этого показателя среди занятых было неравномерным. Если большая часть занятых (88%, или 63,5 млн человек) в 2022 году работала 31–40 часов в неделю (стандартная ее продолжительность по ст. 91 ТК), то 4,6%, или 3,3 млн человек, работали больше: 2,6 млн человек были заняты 41–50 часов в неделю, еще 700 тыс.— свыше 51 часа в неделю. По грубой оценке, поправки при средних пяти часах переработки в неделю и соотношении оклада и дополнительных выплат 50/50 фронтально увеличат выплаты таким сотрудникам на 12,5%.
Мужчины в целом перерабатывали чаще: так, 41–50 часов в неделю работали 1,7 млн мужчин против 900 тыс. женщин, свыше 51 часа — почти 600 тыс. мужчин и 150 тыс. женщин. Чаще всего с переработками сталкиваются россияне в возрасте 40–49 лет (700 тыс. человек) и в возрасте 50–59 лет (500 тыс. человек). В отраслевом разрезе в 2022 году чаще всего перерабатывали работники розничной торговли — там число работающих свыше 41 часа достигало 730 тыс. человек, потом транспортировка и хранение (500 тыс.), строительство (400 тыс.), обработка (300 тыс.) и сфера здравоохранения и социальных услуг (180 тыс.).
Впрочем, претендовать на новый расчет оплаты сверхурочных смогут, вероятно, далеко не все работники. Не везде трудовые отношения оформлены официально, а где-то часть сотрудников работает по договорам ГПХ, которые не предполагают сверхурочной занятости, - отмечают эксперты. В ряде отраслей, где переработки являются нормой, они оформлены принципиально по-другому.
Уточняется, что альтернативой сверхурочной занятости всегда являлось расширение штата сотрудников, однако сейчас это достаточно сложно сделать с учетом низкой безработицы (по данным Росстата — 2,9%). Кроме того, привлечение новых работников в условиях активной конкуренции за кадры потребует от работодателей конкуренции и по зарплате, что также окажет давление на ФОТ.
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