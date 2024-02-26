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В России
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42 минуты назад

Таможенники проверяют импортеров на предмет занижения цены с помощью дивидендов

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, дивиденды в целом не включаются в таможенную стоимость импортируемых товаров.

Таможенники начали проверки импортеров, с прошлого августа нарушители доплатили в бюджет 4 млрд рублей, - пишут "Ведомости".

С августа 2023 года таможенные органы начали активно проверять импортеров на предмет занижения цены ввозимых товаров на сумму выплаченных за рубеж дивидендов. Подобная практика появилась после решений Верховного суда в конце 2022 года.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, дивиденды в целом не включаются в таможенную стоимость импортируемых товаров. Однако ВС подтвердил право ФТС учитывать такие выплаты, если есть подозрения в занижении цены ради экономии на пошлинах.

По данным опрошенных изданием экспертов, первая волна проверок началась осенью 2023 года. Количество обращений импортеров за помощью резко выросло к концу года и продолжает расти в 2024-м.

За период с августа 2023 года по январь 2024 года таможенники дополнительно начислили в бюджет более 4 млрд рублей по итогам таких проверок. В ФТС отметили, что в фокус попали импортеры с 100-процентным иностранным капиталом.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа проверок в 2024 году. Это может привести к удорожанию импортных товаров для конечного потребителя из-за повышения таможенных платежей.
импорт
дивиденды
экономика
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