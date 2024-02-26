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2 минуты назад
Диетологи заявили, что употребление за завтраком более 3 яиц вредно
По мнению экспертов, употребление за завтраком более 3 яиц может увеличить риск болезней сердца.
Ряд исследований указывают на то, что употребление трех и более яиц на завтрак может спровоцировать повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Дело в том, что в яйцах содержится холестерин, оказывающий нагрузку на сосуды. Между тем специалисты напомнили, что ряд других продуктов, которые могут присутствовать в рационе, представляют большую угрозу для здоровья, например, шоколад или алкоголь.
Другие исследования демонстрируют, что холестерин в яйцах скорее способствует повышению "хорошего" холестерина, а не "плохого".
Уточняется также, что допустимое количество яиц на завтрак зависит от индивидуальных особенностей человека, образа жизни и состояния здоровья. Главное, как отмечают эксперты, умеренно употреблять яйца вместе с другими источниками питательных веществ с учетом индивидуальных потребностей организма.
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