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В России
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42 минуты назад

У россиян увеличились траты на доставку еды в 2023 году

В общем объеме рынка закупок еды и напитков гражданами доля онлайн-заказов также увеличилась (на 1,3 процентных пункта, до 4,7 процента в IV квартале).

Россияне потратили на заказ продуктов онлайн 917,5 млрд рублей в 2023 году против 625 млрд рублей в 2022 году (+47%), - сообщается в исследовании Infoline.

По оценкам аналитиков, доля онлайн-заказов в общем объеме розничных продаж продуктов питания и напитков выросла на 1,3 п. п. до 4,7% в IV квартале и составила 298 млрд рублей, - пишут "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования.

Data Insight оценивает объем доставки fresh-food (скоропортящиеся продукты) в 2023 г. в 781 млрд (+41% к 2022 г.), эта категория занимает большую часть онлайн-доставки продовольствия, поясняет старший аналитик компании Ольга Пашкова. Data Insight не учитывает категорию dry-food (например, доставка круп и другой аналогичной продукции, в том числе маркетплейсами).

В IV квартале 2023 г. рост рынка онлайн-продаж продовольственных товаров ускорился год к году до 57% (против 55% в III квартале 2023 г.), согласно исследованию Infoline.

В этот период произошел в том числе заметный рост оборота в сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза, на которые к концу года приходилось 40% всех заказов продуктов (+3,4 п. п. к III кварталу), говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он объясняет это ростом продаж продовольствия через маркетплейсы (самовывоз). Этому, по словам эксперта, способствовали промоакции и бонусы на них, рост онлайн-заказов алкогольной продукции с самовывозом, а также дефицит курьеров (их зарплаты выросли за год на 30–40%, по данным HeadHunter), что удорожало доставку, особенно быструю.

Дефицит кадров в доставке по-прежнему ощущается, и даже такие традиционные игроки экспресс-сегмента, как «Яндекс лавка», заявили о планах тестировать самовывоз из своих дарксторов (мини-склады), отмечает Пашкова. А некоторые игроки вовсе свернули доставку – например, «Мираторг» закрыл свой интернет-магазин, указывает Бурмистров.

По подсчетам Infoline, доля маркетплейсов в сегменте доставки впрок, плановой доставки и самовывоза выросла в 2023 г. год к году на 6,7 п. п. до 56%, доля одного из лидеров – «Сбермаркета» – на 4,5 п. п. до 33% (в том числе за счет рекордной доли промо и баллов «Сберспасибо»), а доля прочих игроков сократилась год к году на 11,2 п. п. до 11%, по данным Infoline. В IV квартале 2023 г. все виды сервиса доставки демонстрировали высокую положительную динамику, - рассказал представитель «Сбермаркета».

В «Озоне» в IV квартале 2023 г. зафиксировали рост заказов продовольствия через каналы самовывоза, например в пунктах выдачи товаров (ПВЗ), сообщил представитель маркетплейса. Тем не менее это не повлекло за собой сокращение курьерской доставки Ozon fresh, - пояснил он. «Рост популярности доставки продуктов Ozon fresh через ПВЗ мы связываем с тем, что такой канал получения товаров становится все более доступным: на конец года к системе было подключено около 1/5 всех пунктов», – говорит представитель площадки. Число ПВЗ, через которые доступен самовывоз сервиса, уже превышает 11 000 точек.

Представитель сервиса доставки «Самокат» напомнил, что совместно с «Мегамаркетом» был реализован новый проект доставки и возврата по клику (заказ приезжает в ближайший к пользователю даркстор, после чего клиент получает уведомление и может в удобное время вызвать курьера). В «Яндексе», Х5 Group и «Магните» не ответили на запросы «Ведомостей».

Тренд на самовывоз будет развиваться и дальше в ближайшем будущем, считает Бурмистров. Будет наращивать объемы и экспресс-доставка, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики, так как у нее остаются лояльные покупатели, готовые платить за скорость.

Рынок онлайн-продаж свежей продукции в 2024 г. составит 852 млн заказов и 1,14 трлн руб. (без учета негативных сценариев), прогнозирует Пашкова. То есть относительно 2023 г. траты россиян на онлайн-заказы fresh-продовольствия и число заказов вырастут в 1,5 раза, пояснила она.
траты
доставка еды
экономика
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