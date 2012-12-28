С 1 марта выплаты неработающим пенсионерам повысят на 7,5%

В начале 2024 года вступил в силу закон об индексации пенсий россиянам. С 1 марта выплаты повысятся у неработающих пенсионеров, пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.