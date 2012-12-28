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В России
108
45 минут назад
1

В РФ создали комплексную систему защиты от дронов «Ступор»

Заложенный в программный комплекс искусственный интеллект позволяет "Ступору" работать без помощи оператора.

В России разработана комплексная система защиты объектов от дронов, способная подавлять беспилотники несколькими способами, - рассказал директор по развитию компании-разработчика ООО "Ступор" Владислав Кустарев.

"Нами была разработана единая система "Ступор" на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия — аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат", - заявил он.

Разработчики "Ступора" с помощью собственного программного обеспечения объединили в систему устройства, работающие на различных принципах, что позволило добиться большей надежности и уменьшить количество ложных срабатываний, - передает РИА Новости.

"В программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий работать "Ступору" без помощи оператора комплекса. Отчетная и архивная информация о событиях может выгружаться прямо на телефон. Кроме того, имеется возможность интегрировать в нашу систему средства обнаружения и противодействия других производителей", — рассказал Кустарев.

По его словам, применение таких систем актуально, поскольку в условиях спецоперации инфраструктурные и военные объекты в центральной части России регулярно подвергаются атакам украинских БПЛА. В то же время далеко не всегда целесообразно поражать их средствами ПВО, расходуя дорогостоящие боеприпасы на дешевые беспилотники, часто представляющие собой "перепрошитые" гражданские дроны.

"Объекты ТЭК уже оборудуются стационарными системами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, работающими в постоянном режиме. Действительно, основная часть атак беспилотников приходится в темное время суток, когда человеческому глазу сложнее увидеть в небе летающие объекты", — добавил Кустарев.

Говоря о тактико-технических характеристиках "Ступора", Кустарев заявил, что входящие в состав системы комплексы "Шторм" и "Штиль" способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. В свою очередь средства защиты "Парс" подавляют БПЛА на расстоянии до двух километров, как узким лучом направленного действия, так и путем создания "купола" диаграммой 360 градусов.

ООО "Ступор" — российский разработчик системы защиты и обнаружения беспилотных воздушных судов. Костяк команды составляют выходцы федеральной монтажной компании ООО "Вайфайндер", которая более 20 лет интегрирует системы безопасности на особо важных государственных объектах.
дроны
защита
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Комментарии (1)

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Друг
12 минут назад
Теперь нужно их побольше делать и внедрять на фронте,время не ждёт это может спасти жизни
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