В мире
8 минут назад
Пяти пассажирам стало плохо на борту самолета
Спустя некоторое время медицинская помощь потребовалась еще четырем пассажирам. У одного из мужчин случился гипертонический криз, а у женщины возникла сердечная недостаточность из-за злоупотребления назальным спреем, сообщает Лента.ру.
По данным источника, в самолете было душно и чувствовался запах перегара. «Мы весь рейс были на ногах, помогали то одному, то другому, — сообщила медик. — Смогли отдохнуть уже почти к концу полета, когда лететь оставалось около часа».
После посадки в Якутске некоторых пассажиров госпитализировали в больницу.
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