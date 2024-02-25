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8 минут назад

Пяти пассажирам стало плохо на борту самолета

Непредвиденная ситуация произошла в лайнере, летевшем из Москвы в Якутск, в субботу вечером, 24 февраля. Практически сразу после вылета на плохое самочувствие пожаловалась одна из пассажирок. На борту оказались два врача УЗИ якутского научно-практического центра «Фтизиатрия», которые вместе с членами экипажа привели ее в чувство.

Спустя некоторое время медицинская помощь потребовалась еще четырем пассажирам. У одного из мужчин случился гипертонический криз, а у женщины возникла сердечная недостаточность из-за злоупотребления назальным спреем, сообщает Лента.ру.

По данным источника, в самолете было душно и чувствовался запах перегара. «Мы весь рейс были на ногах, помогали то одному, то другому, — сообщила медик. — Смогли отдохнуть уже почти к концу полета, когда лететь оставалось около часа».

После посадки в Якутске некоторых пассажиров госпитализировали в больницу.
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