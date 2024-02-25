В России
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3 минуты назад
Самогонный аппарат взорвался в многоэтажке
Инцидент произошел утром в воскресенье, 25 января, в доме на улице Красных Партизан, 1/4, корпус 10. Открытого горения и разрушений не было. Аппаратом владел 39-летний мужчина, причины взрыва устройства специалистам не удалось установить. В результате оказались повреждены окна как в квартире пострадавшего, так и в соседних.
Самого россиянина в тяжелом состоянии доставили в Краевую клиническую больницу № 1. В квартире в момент взрыва также находились его жена и двое детей — они не пострадали. В муниципальном центре управления Краснодара предположили, что взрыв мог произойти из-за работы портативного газового баллона.
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