В России
3 минуты назад
Под Воронежем колонна грузовиков попала в ДТП: ранены трое
По информации регионального ГУ МВД, авария произошла 24 февраля около 15:00 на 490 км трассы М-4 «Дон». Согласно предварительным данным, виновником ДТП стал 52-летний мужчина, управлявший большегрузом Scania и допустивший столкновение с двумя грузовиками Isuzu из колонны. Пострадавших водителей доставили в больницу.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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