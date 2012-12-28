В России
5 минут назад
Двухметровую акулу обнаружили у побережья Курильских островов
Она подтвердила, что сотрудники заповедника нашли в этом месте тушу морского хищника, длина которого составила более двух метров. Специалисты сфотографировали акулу и взяли необходимые пробы зубов и кожи с жировой прослойки.
Она отметила, что на оттаявшей части реки Серноводки замечены лебеди и утки, "а в море все также стонет американская синьга". Это вид птиц из семейства утиных, у которых сейчас брачный период.
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