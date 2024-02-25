В России
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8 минут назад
Участник свадебного кортежа открыл огонь из автомата
Инцидент произошел утром 24 февраля. Вооруженные автоматом гости встретили молодоженов в одном из дворов города и начали стрелять в небо холостыми патронами. Позже они отправились кортежем по городу. Затем 40 машин остановились на Ейском шоссе, чтобы потанцевать, и перегородили дорогу.
По словам местных жителей, свадебный кортеж перекрыл дорогу во дворах, и скорая помощь, которая спешила к пациенту, ждала освобождения проезда в течение 15 минут. Позже полицейские изучили опубликованный в сети ролик и установили личность стрелка.
В настоящее время, по данным издания, правоохранительные органы устанавливают личности хулиганов.
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