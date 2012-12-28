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Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +2
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В России
55
сегодня, 17:42

На границе России и Казахстана образовалась очередь из 280 грузовиков

Около 280 грузовых автомобилей скопились на пограничном контроле «Сырым» на трассе Самара—Шымкент, сообщила пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами «Казавтожол». По сообщению оператора, задержки связаны с работой пограничных служб, передает Коммерсант.

«В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост. Движение на автодорогах свободное, без ограничений. Однако, на пункте пропуска "Сырым" на границе с Россией продолжаются заторы»,— указано в сообщении в Telegram-канале.

22 февраля пограничная служба Казахстана предупредила о возможных заторах на государственных границах из-за последствий непогоды. Однако служба подчеркнула, что все КПП работают в штатном режиме.
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