В России
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сегодня, 17:42
На границе России и Казахстана образовалась очередь из 280 грузовиков
«В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост. Движение на автодорогах свободное, без ограничений. Однако, на пункте пропуска "Сырым" на границе с Россией продолжаются заторы»,— указано в сообщении в Telegram-канале.
22 февраля пограничная служба Казахстана предупредила о возможных заторах на государственных границах из-за последствий непогоды. Однако служба подчеркнула, что все КПП работают в штатном режиме.
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