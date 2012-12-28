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сегодня, 17:28
В Приморье убийцу тигра отправили на месяц под домашний арест
"41-летний мужчина обвиняется в том, что 27 января 2024 года в лесном массиве на территории Пожарского района он застрелил амурского тигра, после чего режущим предметом добил краснокнижное животное и разделал тушу. С учетом позиции прокурора суд заключил обвиняемого под домашний арест на 1 месяц 7 суток", - говорится в сообщении.
Части туши тигра нашли сотрудники охотнадзора 27 января недалеко от села Ясеневый: они были спрятаны в разных частях леса. Как пояснил директор центра "Амурский тигр", занимающегося охраной популяции краснокнижного хищника в России, Сергей Арамилев, происшествие выглядит не как охота ради шкуры или других дериватов, а как убийство и попытка скрыть преступление. Следователи 29 января возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры Приморья.
По версии следствия, обвиняемый испугался ответственности и попытался скрыть преступление. За убийство тигра мужчине может грозить до девяти лет лишения свободы.
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