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сегодня, 17:25
В сортировочном центре Ozon в Санкт-Петербурге обнаружили наркотики
"При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу", — отметили там.
В компании уточнили, что речь идет о сортировочном центре, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На место незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которым передали находку. Компания сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию, резюмировали в Ozon.
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