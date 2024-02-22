В России
50
сегодня, 16:03
На бывшем заводе Hyundai в Петербурге начали делать машины Solaris
Как уточняется, завод ООО «Автомобильный завод АГР» обладает полным производственным циклом. На нем происходит штамповка, сварка, окраска и сборка. По данным компании, число сотрудников предприятия составляет 800 человек.
Модельный ряд, производящийся на заводе, состоит из пятиместного седана Solaris HS, кроссовера Solaris HC, городского седана Solaris KRS и маневренного кросс-хэтчбека KRX. Дизайн самих автомобилей повторяет Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X-Line.
Автомобили будут продаваться через дилерскую сеть ООО «АГР». Гарантия на машины составит три года или 100 000 километров пробега. В компании надеются, что широкая география дилерской сети и производственные возможности завода позволят бренду Solaris быстро нарастить долю рынка.
0
0
0
1
0
Комментарии