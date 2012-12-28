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сегодня, 15:58
В Краснодарском крае упал неустановленный летательный аппарат
"По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата. В 20:50 пожар локализован", - говорится в сообщении. На площади 250 квадратных метров начался пожар, загорелся камыш. В 21:45 пожар потушили.
В тушении пожара задействовали 40 человек и 14 единиц техники. На месте работают правоохранительные органы и специальные службы.
"Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет," - уточнили в оперштабе.
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