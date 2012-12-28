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сегодня, 15:53

В Литве осквернены два захоронения времен ВОВ

Захоронения времен Великой Отечественной войны были осквернены в двух городах в Алитусском уезде Литвы, сообщает РБК cо ссылкой на местный департамент полиции.

По данным ведомства, первый инцидент произошел 23 февраля около 11:10 (12:10 мск) на кладбище в Друскининкае. Там неизвестным веществом был облит памятник на месте захоронения советских солдат, отметили в департаменте. Второе осквернение могилы произошло также 23 февраля в районе 21:10 (22:10 мск) в Алитусе. Там черной краской облили братскую могилу убитых нацистами советских военнопленных и мирных жителей.

Полиция выясняет обстоятельства обоих инцидентов, дела расследуются по ст. 312 Уголовного кодекса Литовской Республики (осквернение могилы или иного общественно значимого места).
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