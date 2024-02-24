В России
23
25 минут назад
В Петербурге чуть не утонул отель-корабль
Инцидент произошел в «АкваХостеле», расположенном на Ждановской набережной — отель принимает гостей на настоящем корабле. Сообщается, что лед продавил корпус отеля-корабля. Лёд повредил корпус хостела и в его подводной части образовалась трещина.В результате произошедшего началось затопление судна.
Из хостела эвакуировали 75 человек, их разместили в свободных номерах у партнеров отеля. По имеющимся данным, никто не пострадал. Сейчас администрация хостела на воде отрабатывает заявки от гостей по компенсации ущерба.
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