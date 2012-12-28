Средняя цена страховок для выезда за рубеж за год выросла на треть

В 2024 году россияне стали платить в 1,3 раза больше за страховки для выезда за границу, чем в предыдущем, рассказала «Известиям» руководитель продукта по страхованию спортсменов в финансовом маркетплейсе «Сравни» Олеся Евтушенко. Она уточнила: средняя цена поднялась с 2,5 до 3,2 тыс. рублей.

Одна из основных причин — это изменение курса валют. За год доллар подорожал с 75 рублей в конце февраля 2023-го до 92,4 рублей на 21 февраля текущего года. Кроме того, клиенты начали оформлять полисы на более продолжительный срок, добавила Олеся Евтушенко.Также в прошлом году участники рынка корректировали условия по продуктам для выезда за границу, отметила руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева. Например, некоторые организации устанавливали минимальный срок действия продукта от 10 дней. Это связано с тем, что за границей ежегодно растет стоимость лечения и изменяется транспортная логистика.Крупнейшие игроки подтвердили тенденцию. В начале 2024-го средняя стоимость полиса для выезда за рубеж увеличилась на 30% по сравнению с январем предыдущего, рассказали в пресс-службе Совкомбанк Страхования. Там связали это с ослаблением рубля. В «Абсолют Страховании» за тот же период средняя цена выросла на 40% до 2,17 тыс. рублей.Страховка для путешествий по России обходится значительно дешевле — в 30-50 рублей в сутки (без дополнительных расширений), отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.