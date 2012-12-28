Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
В России
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43 минуты назад
Эксперты назвали популярные подарки на 23 февраля
«В преддверии Дня защитника Отечества выросли расходы на гостинично-ресторанный сегмент, походы в бани и сауны», — отметили эксперты.
По данным «Чек Индекс», более заметным стал интерес к товарам для ЗОЖ и абонементам в фитнес-центры.
«Самый интенсивный рост в преддверии 23 февраля показывают игровые приставки и ноутбуки, увеличив штучные продажи более чем в три раза. Набирают популярность комплектующие для ПК, продажи которых в штучном выражении выросли на 135%», — пояснили в пресс-службе маркетплейса.
На Wildberries с 13 по 20 февраля количество продаж бритв и триммеров выросло на 166% и 163% соответственно, если сравнивать с аналогичными датами в январе.
Шуруповерты покупают на 156% чаще, ремни — на 123%, носки — на 98%. Среди популярных категорий также оказались мужская парфюмерия, кошельки и портмоне, беспроводные наушники. Речь идет только о заказах, сделанных женщинами, пояснили в пресс-службе маркетплейса.
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