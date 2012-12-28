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13 минут назад

Киргизия аннулирует регистрацию QIWI Банка как оператора системы переводов

Накануне ЦБ РФ объявил , что отозвал лицензию у российского Киви-банка.

Национальный банк Киргизии аннулирует регистрацию QIWI Банка (Киви Банка) как оператора международных систем денежных переводов и международной системы электронных денег, - передает РБК со ссылкой на заявление регулятора.

"В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Нацбанка погашение обязательств перед клиентами производится с учетом страховых инструментов и договорных отношений между международными платежными системами и коммерческими банками Кыргызстана", — говорится в сообщении Нацбанка.

На территории республики банк является оператором системы денежных переводов Contact, которая была зарегистрирована в реестре Нацбанка в 2017 году.

Утром 21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка (кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов), что стало первым отзывом лицензии в России за полтора года. Свое решение ЦБ объяснил тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора.

"Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг", — отмечал представитель ЦБ.

QIWI Банк
экономика
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