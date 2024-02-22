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сегодня, 14:58

Диетолог развенчал несколько мифов о похудении

Диетолог Майкл Мосли рассказал, какие привычки помогут избавиться от тяги к потреблению бесполезных жиров и углеводов.

Диетолог Майкл Мосли перечислил несколько самых популярных правил похудения, которые на самом деле являются не более чем мифами, - передает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mirror.

Первый миф, который развеял Мосли, касается привычки пропускать завтрак. Он рассказал, что в 2014 году ученые в течение 16 недель наблюдали за 283 людьми с избыточным весом, которые пытались похудеть. К концу исследования оказалось, что те, кто пропускал завтрак, потеряли в среднем 0,71 килограмма, а те, кто завтракал, — 0,76 килограмма. "Пропуская завтрак, вы можете упустить необходимые питательные вещества, в конечном итоге из-за этого вы будете чувствовать голод и больше перекусывать в течение дня", — предупредил Мосли.

Вторым мифом диетолог назвал убеждение, что питьевые диеты помогают похудеть. По его словам, придерживаясь таких систем питания, люди не едят обычную пищу, а пьют соки и за счет этого теряют вес. Однако Мосли отметил, что похудение происходит благодаря сокращению количества жидкости в организме, а не жира. "Как только вы вернетесь к нормальному питанию, вес неизбежно вернется", — предупредил он.

Также диетолог призвал не бояться есть продукты, содержащие жиры. По его мнению, регулярное употребление оливкового масла, орехов и жирной рыбы помогает похудеть намного быстрее, чем постоянное питание обезжиренными продуктами. Кроме того, жиры необходимы для здоровья сердца, сосудов и общего здоровья организма, - резюмировал эксперт.
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