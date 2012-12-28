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23 минуты назад

На Солнце произошли две сильнейшие вспышки

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что на Солнце произошло две мощные вспышки самого высокого класса Х с перерывом менее 12 часов.

На Солнце зафиксированы две вспышки самого высокого класса X.

Вспышки произошли 22 февраля, - передает ТАСС со ссылкой на данные Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики.

"22 февраля в 02:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3590 (N17E39) зарегистрирована вспышка X1.8 продолжительностью 22 минуты, в 09:32 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.7. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.

Вспышки Х не произошли подряд. Между ними в 03.14 мск была зафиксирована в рентгеновском диапазоне в южной полусфере на восточном лимбе Солнца вспышка высокого класса M1.6 продолжительностью 33 минуты.

Предыдущая вспышка класса Х была отмечена 16 февраля.

После неё уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, находился на уровне R3 ("сильно") по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 ("экстремально").

В настоящее время, согласно данным мониторинга космической погоды, уровень по шкале R показывает штиль.

Руководитель Центра прогнозов космической погоды, ведущий научный сотрудник лаборатории космических лучей ИЗМИРАН и кандидат физико-математических наук Артём Абунин заявил, что новая вспышка на Солнце не вызовет магнитной бури и поэтому неопасна.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
вспышка на Солнце
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