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В мире
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50 минут назад
Турецкие компании просят власти разрешить операции с РФ в обход банков
Турецкие экспортеры просят власти страны сделать исключение и облегчить способ расчетов с поставщиками товаров из России.
Проблема состоит в том, что турецкие банки, по информации газеты, не осуществляют переводы средств оплаты за экспорт от российских банков. Это связано с опасениями подпасть под санкции. При этом у контрагента существует обязательство закрыть оплату в течение 180 дней и путем перечисления средств на банковский счет. Это условие о безналичном банковском расчете и стало проблемой для турецких компаний, - пишет газета со ссылкой на источники в деловой среде.
Часть местных экспортеров просят власти сделать исключения для расчетов с Россией и внести ее в список стран, в расчетах за экспорт с которыми не требуется обязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию. Сейчас в списке этих стран 33 государства. В основном это африканские страны, а также Афганистан, Белоруссия, Куба, Ливан, Молдавия и Таджикистан.
Пока решения об исключении нет, компании пытаются найти альтернативные способы получения оплаты за поставленные в РФ товары, через банки третьих стран или иными путями.
Как ранее сообщил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов, "подтверждается наличие серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности". При этом "необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне".
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