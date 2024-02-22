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50 минут назад

Турецкие компании просят власти разрешить операции с РФ в обход банков

Турецкие экспортеры просят власти страны сделать исключение и облегчить способ расчетов с поставщиками товаров из России.

Турецкие экспортеры просят власти сделать исключение и облегчить способ расчетов с Россией для получения оплаты за поставленные товары, - пишут "Ведомости" со ссылкой на газету Ekonomim.

Проблема состоит в том, что турецкие банки, по информации газеты, не осуществляют переводы средств оплаты за экспорт от российских банков. Это связано с опасениями подпасть под санкции. При этом у контрагента существует обязательство закрыть оплату в течение 180 дней и путем перечисления средств на банковский счет. Это условие о безналичном банковском расчете и стало проблемой для турецких компаний, - пишет газета со ссылкой на источники в деловой среде.

Часть местных экспортеров просят власти сделать исключения для расчетов с Россией и внести ее в список стран, в расчетах за экспорт с которыми не требуется обязательно проводить деньги через банк и декларировать операцию. Сейчас в списке этих стран 33 государства. В основном это африканские страны, а также Афганистан, Белоруссия, Куба, Ливан, Молдавия и Таджикистан.

Пока решения об исключении нет, компании пытаются найти альтернативные способы получения оплаты за поставленные в РФ товары, через банки третьих стран или иными путями.

Как ранее сообщил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов, "подтверждается наличие серьезных проблем в сфере банковских переводов в интересах российских и турецких участников внешнеэкономической деятельности". При этом "необходимая работа по урегулированию создавшихся сложностей ведется на двустороннем уровне".
Турция
банки
экономика
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