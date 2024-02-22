В России
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33 минуты назад
Экспорт российской стали в Индию вырос в 1,5 раза
По итогам прошлого года экспорт российской стали в Индию вырос в 1,5 раза (на 48 процентов) в физическом выражении, до 688,5 тысячи тонн, и на треть (34 процента) в денежном, до 429 миллионов долларов.
В денежном выражении прирост составил 34% — было продано сырья на $429 млн.
Между тем рынок Индии является самым невыгодным для российских производителей, отмечают аналитики. Причин несколько: дорогая логистика, высокие дисконты и отсутствие возможности поставлять товар с высокой добавленной стоимостью.
До 2022 года доля России в индийском импорте чермета была критически мала. Однако после осложнения торговли со странами ЕС на фоне санкций РФ пришлось перенаправить поставки. Теперь на российскую сталь приходится порядка 2,6% закупок Дели.
Всего за прошлый год Индия приобрела 26 млн тонн стали. Это более чем вдвое превышает значение 2022 года. Ключевыми импортерами были Южная Корея (2,75 млн тонн), Китай (2 млн тонн) и США (1,92 млн тонн).
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