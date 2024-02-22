Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
39
33 минуты назад

Экспорт российской стали в Индию вырос в 1,5 раза

По итогам прошлого года экспорт российской стали в Индию вырос в 1,5 раза (на 48 процентов) в физическом выражении, до 688,5 тысячи тонн, и на треть (34 процента) в денежном, до 429 миллионов долларов.

Экспорт российской стали в Индию за 2023 год вырос на 48% и достиг 686,5 тысяч тонн, - пишут "Ведомости".

В денежном выражении прирост составил 34% — было продано сырья на $429 млн.

Между тем рынок Индии является самым невыгодным для российских производителей, отмечают аналитики. Причин несколько: дорогая логистика, высокие дисконты и отсутствие возможности поставлять товар с высокой добавленной стоимостью.

До 2022 года доля России в индийском импорте чермета была критически мала. Однако после осложнения торговли со странами ЕС на фоне санкций РФ пришлось перенаправить поставки. Теперь на российскую сталь приходится порядка 2,6% закупок Дели.

Всего за прошлый год Индия приобрела 26 млн тонн стали. Это более чем вдвое превышает значение 2022 года. Ключевыми импортерами были Южная Корея (2,75 млн тонн), Китай (2 млн тонн) и США (1,92 млн тонн).
экспорт
сталь
Индия
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru