Экспорт российской стали в Индию вырос в 1,5 раза

По итогам прошлого года экспорт российской стали в Индию вырос в 1,5 раза (на 48 процентов) в физическом выражении, до 688,5 тысячи тонн, и на треть (34 процента) в денежном, до 429 миллионов долларов.