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В России
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10 минут назад
Литва с 1 марта ограничит высадку с поездов следующих в Kалининград россиян
Власти Литвы решили ограничить высадку и посадку пассажиров с поездов, следующих в Калининград.
"В среду правительство приняло решение, что с 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай. Отныне россиянам, путешествующим по миру через железнодорожную станцию Кяна, вероятно, придется искать другой маршрут", — говорится в публикации.
По информации издания, россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран ЕС, раньше могли выйти на указанных станциях и продолжить поездку.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге.
Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.
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