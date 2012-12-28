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В России
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сегодня, 10:48
Японский производитель стекла AGC продал два своих завода в РФ
Японская компания AGC, крупнейший в мире производитель стекла, продала два стекольных завода в России — Борский и Клинский.
Борский стекольный завод AGC приобрела в 1997 году. По данным "СПАРК-Интерфакс", 85,2% долей АО "Эй Джи Си БСЗ" принадлежали "Эй Джи Си Гласс Европа" (Бельгия), 8,6% — Меnаrаi Ноlding GМВН (Австрия). БСЗ производит полированное стекло и автомобильное стекло. Мощность составляет 1,2 тыс. тонн в сутки и до 1,5 млн машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. Предприятие является крупнейшим в России производителем автомобильного стекла. Финансовая отчетность завода с 2021 года не раскрывается.
Клинский стекольный завод («Эй Джи Си Флэт гласс Клин») компания построила с нуля в 2004 году. Предприятие производит 1,6 тыс. тонн флоат-стекла в сутки. На заводе работает самая большая в Европе стекловаренная печь мощностью 1 тыс. тонн стекла в сутки, две линии по производству стекла с магнетронным покрытием, линия производства строительного триплекса, линия производства лакированного стекла и зеркального полотна. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2022 году выручка завода составила чуть более 18 млрд рублей, чистая прибыль — 2,1 млрд рублей.
В марте 2022 года японская AGC INC приостановила инвестиции в РФ, а также сократила поставки своей продукции на российский рынок.
В течение двух лет предприятия "находились в некоторой стагнации", - отметил Сергей Князев. Поэтому приход нового инвестора, который представил многолетний план развития обоих заводов, господин Князев оценивает положительно.
При этом объем инвестиций в развитие производств он называть отказался.
Холдингу "Адамант" (владеет 50 предприятиями и 22 торговыми центрами), президентом которого является Игорь Лейтис, принадлежит крупный переработчик стекла "Российская стекольная компания". Она управляет 14 заводами по промышленной обработке стекла. В начале 2000-х годов Игорь Лейтис выкупил у БСЗ компанию "Борское стекло", в которую входили четыре перерабатывающих стекольных производства. По собственным оценкам Российской стекольной компании, на ее долю приходится 25% фасадного стекла, произведенного в России. Ежегодный объем производства РСК — 3 млн кв. м стеклопакетов. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2022 году составила 10,4 млрд рублей, чистая прибыль превысила 2 млрд рублей.
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