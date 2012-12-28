Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
В России
7 минут назад
В Минобороны сообщили о сбитой над Ростовской областью ракете
Силы ПВО сбили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов.
Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, ракета – над территорией Ростовской области, - уточняется в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области беспилотник ВСУ.
Ночью глава региона Александр Богомаз в своем Телеграм-канале сообщил, что БПЛА самолетного типа сбили в Клинцовском районе, пострадавших и разрушений нет.
0
0
0
0
0
Комментарии