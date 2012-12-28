В Тербунском районе нашли три артиллерийских снаряда

Их уже уничтожили.









Опасные находки были сделаны в 50 метрах от частного дома в деревне Курганка Тербунского района.



Опасные находки были сделаны в 50 метрах от частного дома в деревне Курганка Тербунского района.

21 февраля сотрудники аварийно-спасательного отряда УГПСС на специальном полигоне уничтожили три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны: два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда и еще один калибром 122 миллиметра.