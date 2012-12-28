Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
В Липецке снова расторгнут контракт на отлов бродячих собак и начат поиск нового подрядчика
Липецкая вечЁрка: задержание в центре города, пострадавший от собаки и что там с Октябрьским мостом
Происшествия
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45 минут назад
В Тербунском районе нашли три артиллерийских снаряда
Их уже уничтожили.
Опасные находки были сделаны в 50 метрах от частного дома в деревне Курганка Тербунского района.
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