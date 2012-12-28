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В России
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13 минут назад
Стоимость проданного вторичного жилья в Москве обновила трехлетний максимум
Средняя цена проданных вторичных квартир в российской столице обновила трехлетний максимум.
"Так, средняя цена проданных квартир на вторичном рынке Москвы (в старых границах), по данным сделок ГК МИЭЛЬ, в январе 2024 года составила 16,1 млн рублей. Предыдущий рекорд держался на отметке 15,7 млн рублей с апреля 2022 года", — говорится в сообщении.
По комнатности в общей структуре продаж лидируют "двушки" (42% сделок), следом идут "трешки" и "однушки" (27% и 23% сделок). Средний чек составил 16,6 млн, 21,4 млн и 10,4 млн рублей соответственно. По бюджету покупки в первом месяце года самую большую долю занимают сегменты 15-30 млн рублей (36% сделок) и 9-12 млн рублей (24% сделок), добавили в компании.
Управляющий директор сети МИЭЛЬ Александр Москатов также отметил снижение на 20% числа входящих обращений и внесенных авансов в первые три недели февраля год к году, однако не исключил, что "до конца месяца показатели могут подтянуться", - передает "Интерфакс".
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