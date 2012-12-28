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В России
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сегодня, 16:07
Вильфанд заявил, что обещавший самое жаркое лето феномен Эль-Ниньо завершится в апреле
Явление Эль-Ниньо, из-за которого синоптики прогнозировали рекордно жаркое лето в 2024 году, прекратится в апреле, температуры упадут.
"По всем оценкам, по моделям… начиная с апреля Эль-Ниньо прекращается. То есть температура воды на востоке Тихого океана начнется понижаться до нормы", - отметил Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, расчеты говорят о том, что во втором полугодии 2024 года с вероятностью, превышающей 60%, наступит фаза Ла-Нинья, - передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю из-за феномена Эль-Ниньо, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.
Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. Эль-Ниньо начался во второй половине 2023 года.
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