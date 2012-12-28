Вильфанд заявил, что обещавший самое жаркое лето феномен Эль-Ниньо завершится в апреле

Явление Эль-Ниньо, из-за которого синоптики прогнозировали рекордно жаркое лето в 2024 году, прекратится в апреле, температуры упадут.