Депутаты денонсировали договор с Британией о рыболовстве

Документ разрешал британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Также кораблям позволялось свободно ходить и становиться на якорь в этих водах. Госдума 21 февраля денонсировала соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве.