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В России
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37 минут назад
Депутаты денонсировали договор с Британией о рыболовстве
Документ разрешал британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Также кораблям позволялось свободно ходить и становиться на якорь в этих водах. Госдума 21 февраля денонсировала соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве.
Документ был подписан в 1956 году. Правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно ходить и становиться на якорь в этих водах. Поскольку Россия является правопреемницей СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза.
Необходимость денонсации документа продиктована тем, что в марте 2022 года Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, - говорится на сайте Госдумы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании отметил, что "точно в рамках нынешнего созыва мы впервые рассматриваем такой вопрос, чтобы денонсировать соглашение, принятое ещё во времена Советского союза, и это неслучайно".
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