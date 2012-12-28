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В России
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сегодня, 14:33
В РФ принят закон о доплатах к пенсиям прабабушек и прадедушек
Речь идет о людях, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки, не достигшие возраста 18 лет или совершеннолетние, обучающиеся в очной форме по основным образовательным программам, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
Согласно принятому закону, прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами, могут получить право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности, - говорится на сайте Госдумы.
Речь идет о людях, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки, не достигшие возраста 18 лет или совершеннолетние, обучающиеся в очной форме по основным образовательным программам, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.
Уточняется, что надбавка будет положена и людям, которые заботятся о правнуках старше этого возраста, если эти правнуки до достижения возраста 18 лет стали инвалидами (при условии что они не имеют трудоспособных родителей).
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