В РФ принят закон о доплатах к пенсиям прабабушек и прадедушек

Речь идет о людях, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки, не достигшие возраста 18 лет или совершеннолетние, обучающиеся в очной форме по основным образовательным программам, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.