На НЛМК внедряют высокотехнологичную систему пылеподавления

На Новолипецком металлургическом комбинате тестируют новую систему пылеподавления, которая позволит на 80% снизить эмиссию пыли на участке открытого хранения сырья для доменного цеха №1.

Площадь рудного двора для складирования и хранения железорудного сырья (агломерата, окатышей) для трех доменных печей составляет около 5 тыс. кв. м. Чтобы предотвратить пыление сыпучего сырья при перегрузке и воздействии ветра, на площадке смонтировали три турбинные установки для генерации водяного тумана или снега в зависимости от температуры окружающей среды.В теплое время установки будут генерировать водяной туман, а при минусовых температурах создавать снежный покров. Вместе с турбинами также установили автоматизированную метеостанцию для определения погодных условий. В зависимости от силы и направления ветра, влажности воздуха программное обеспечение самостоятельно корректирует угол орошения и определяет необходимое количество воды. Установки обеспечивают орошение всей площади склада.Инвестиции в экологический проект составили около 200 млн рублей.В перспективе НЛМК планирует реализовать аналогичные проекты на площадках агломерационного цеха и коксохимического производства комбината.