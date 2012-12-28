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80 лет НЛМК
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сегодня, 13:20
На НЛМК внедряют высокотехнологичную систему пылеподавления
На Новолипецком металлургическом комбинате тестируют новую систему пылеподавления, которая позволит на 80% снизить эмиссию пыли на участке открытого хранения сырья для доменного цеха №1.
В теплое время установки будут генерировать водяной туман, а при минусовых температурах создавать снежный покров. Вместе с турбинами также установили автоматизированную метеостанцию для определения погодных условий. В зависимости от силы и направления ветра, влажности воздуха программное обеспечение самостоятельно корректирует угол орошения и определяет необходимое количество воды. Установки обеспечивают орошение всей площади склада.
Инвестиции в экологический проект составили около 200 млн рублей.
В перспективе НЛМК планирует реализовать аналогичные проекты на площадках агломерационного цеха и коксохимического производства комбината.
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