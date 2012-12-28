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В России
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37 минут назад
В РФ реализуют проект по сокращению выбросов парниковых газов
Реализация лесоклиматических проектов будет осуществляться на добровольных началах.
В правительство внесли поправки в Лесной кодекс, регулирующие создание лесоклиматических проектов. Они призваны увеличить способность лесов поглощать парниковые газы и помочь России стать углеродно нейтральной к 2060 году.
Документ вводит определение понятия "лесоклиматический проект". Это проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения. Они могут быть реализованы как в лесах, так и на землях, к ним не относящихся.
Проект может предусматривать мероприятия по охране лесов от пожаров, защите от болезней и вредителей, а также воспроизводству лесов и лесоразведению. Они будут реализованы на добровольных началах.
Исполнителю потребуется заключить соглашение с Рослесхозом. В течение пяти лет исполнитель будет обязан внести сведения о проекте в реестр углеродных единиц. Затем не реже чем раз в пять лет он должен представлять результаты мониторинга параметров реализации проекта.
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