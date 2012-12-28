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В мире
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сегодня, 12:56
ЕС утвердил 13-й пакет санкций против РФ
Европейский союз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций.
"Этот пакет является одним из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру, и его официально утвердят 24 февраля",— сообщило председательство Бельгии в соцсетях.
Уточняется, что в пакет войдут около 200 физических и юридических лиц. В него не попали новые отраслевые меры. Также под ограничения попадут физические и юридические лица не только из РФ, но и из ряда государств-партнеров России, в том числе из Китая, Ирана и КНДР.
Еврокомиссия не стала включать в 13-й пакет спорных мер, чтобы успеть принять его до второй годовщины ввода российских войск. Однако Венгрия некоторое время блокировала согласование документа. В начале недели Будапешт заявил, что не будет накладывать вето на санкции, так как все противоречащие венгерским интересам пункты были устранены на этапе обсуждений.
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