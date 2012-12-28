За нарушение сроков проведения земляных работ будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей
Происшествия
139
33 минуты назад
44-летний усманец заработал на конопле 800 рублей и отправился в колонию на 11,5 года
За незаконный сбыт наркотиков мужчина был приговорён к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, а по совокупности преступлений ему назначили 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года мужчина приобрёл части конопли массой 6,3 грамма и хранил их дома, а 13 июля 2023 года продал за 800 рублей два бумажных свёртка с частями растений конопли общей массой 6,3 грамма.
За это его приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, а по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно усманцу назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в силу.
0
0
0
0
0
Комментарии