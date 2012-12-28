44-летний усманец заработал на конопле 800 рублей и отправился в колонию на 11,5 года

За незаконный сбыт наркотиков мужчина был приговорён к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, а по совокупности преступлений ему назначили 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Усманский районный суд вынес приговор 44-летнему мужчине по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ за незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года мужчина приобрёл части конопли массой 6,3 грамма и хранил их дома, а 13 июля 2023 года продал за 800 рублей два бумажных свёртка с частями растений конопли общей массой 6,3 грамма.За это его приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, а по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно усманцу назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Приговор ещё не вступил в силу.