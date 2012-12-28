За нарушение сроков проведения земляных работ будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей
В России
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18 минут назад
Платежная система Contact перестала работать после отзыва лицензии у QIWI банка
Работа сервиса стала некорректной спустя некоторое время после отзыва лицензии QIWI Банка.
"Произошла ошибка. Во время обработки вашего запроса произошла неизвестная ошибка сервера. Если ошибка повторяется, попробуйте обновить страницу", - такое сообщение система выдает при попытке совершить перевод.
Ранее недоступным стало также пополнение и переводы через QIWI-кошельки, - передает РБК.
Центробанк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ банка.
Contact используется для переводов денежных средств за границу, она популярна среди российских релокантов. После введенных США санкций против "Юнистрима" из наиболее популярных систем денежных переводов оставались "Золотая корона" и Contact.
Банк России отозвал лицензию у Киви Банка (кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов) этим утром, что стало первым отзывом лицензии у российской кредитной организации за полтора года. ЦБ объяснил решение тем, что QIWI нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Банка России.
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