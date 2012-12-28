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сегодня, 11:29

Совфед поддержал денонсацию договора с Германией

Об этом заявил сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков, объяснив предложение денонсировать документ.

Германия игнорирует положения договора от 1990 года, нужно денонсировать документ, - заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году. Документ также известен как договор "Два плюс четыре". Заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года. Вступил в силу в марте 1991 года.

"(Германия) однозначно игнорирует (положения договора)", - отметил Цеков. Сенатор подчеркнул, что поддерживает позицию Гемпеля. "Его мнение попало в "десятку", - сказал парламентарий.

Гемпель полагает, что договор 1990 года "фактически не реализуется и подлежит денонсации. По его словам, данную позицию поддерживает вся немецкая община полуострова.

Гемпель напомнил, что договор определял прочную основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия, - передает РИА Новости.
денонсация договора
политика
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