В Хлевенском районе простились с погибшим на СВО земляком

Павел Востриков посмертно награжден орденом Мужества.

В селе Дмитряшевка Хлевенского района простились с участником СВО контрактником Павлом Востриковым.«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга его посмертно представили к государственной награде: орден Мужества передали на хранение маме бойца. Проводить в последний путь героя пришли его друзья и близкие. Похороны прошли со всеми воинскими почестями», — сообщил глава администрации Хлевенского района Александр Плотников.