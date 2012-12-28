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Общество
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45 минут назад
В Хлевенском районе простились с погибшим на СВО земляком
Павел Востриков посмертно награжден орденом Мужества.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга его посмертно представили к государственной награде: орден Мужества передали на хранение маме бойца. Проводить в последний путь героя пришли его друзья и близкие. Похороны прошли со всеми воинскими почестями», — сообщил глава администрации Хлевенского района Александр Плотников.
Фото — vk.com/id708219698
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