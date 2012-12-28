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В России
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35 минут назад
Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из России
Китайские банки объясняют свое решение внутренней политикой. В частности, ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.
По его словам, с начала января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей. Но предпосылки к этой проблеме начались еще во второй половине декабря 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций против РФ. После этого контроль со стороны американских властей усилился.
ICBC, CCB и Bank of China действительно прекратили работу с российскими банками, которые находятся под санкциями, - подтвердил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. По его словам, финорганизации из КНР ввели ограничения на прием платежей с начала года. Операции с неподсанкционными банками пока идут. Ограничения трех финансовых корпораций также подтвердил источник, близкий к крупному бизнес-объединению.
ICBC и CCB отклоняют все платежи, поступающие от санкционных финорганизаций, вне зависимости от того, через какую систему они идут — европейскую SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS, рассказал источник в российском банке, знакомый с ситуацией. Отказы китайская сторона объясняет внутренней политикой компании. По словам источника, ограничения игроки ввели даже до этого года.
С конца декабря 2023 года проблемы с расчетами начались с Китаем и с Турцией. А именно в эти страны сейчас идут практически 40% платежей из РФ, - отметил Алексей Порошин из компании "Первая Группа". С декабря 2023-го банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются американской стороной. При этом расчеты в нацвалютах по-прежнему работают.
Однако отдельные финансовые организации Китая начали блокировать любые транзакции из РФ. Например, о таком решении объявил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank.
Также с декабря прошлого года турецкие банки почти полностью перестали принимать деньги из российских финансовых организаций. Только в феврале они возобновили расчеты с РФ, но по ограниченному перечню товаров. Среди разрешенных категорий — сельхозпродукция, медицина, текстиль, туризм и образование.
Из-за риска вторичных санкций банки ОАЭ тоже ограничили расчеты с РФ, а также стали закрывать счета компаниям и физлицам. Сложности начались еще до декабря, однако в последнее время они усиливаются.
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