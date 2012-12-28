Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Следователи просят откликнуться девушек, пострадавших от развратных действий
Происшествия
60-летний усманец заманил 11-летнюю девочку в свою квартиру сладостями
Происшествия
«Опель» опрокинулся на «Хендай»
Общество
В Липецке на непроходимой дороге снова застряла скорая
Общество
Минфин забрал у Липецка дорожную дотацию в 387 миллионов рублей
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Ледоход» в Студенческом городке – из-за порыва на сетях «РВК-Липецк»
Общество
Наркокурьера настигла Карма: служебная собака унюхала в такси три килограмма синтетики
Происшествия
Полицейские скрутили в центре Липецка поджигателя
Происшествия
60-летний житель области выслушал приговор за сексуальное преступление против ребенка
Происшествия
Читать все
«Опель» опрокинулся на «Хендай»
Общество
Продажа профилактория и бани в Военном городке принесли бюджету Липецка 44,3 миллиона рублей
Общество
Сегодня в Липецке: выставка древностей и кому в городе готовы платить по 300 тысяч рублей
Общество
Полицейские скрутили в центре Липецка поджигателя
Происшествия
Липецкая вечЁрка: застрявшая «скорая, приговор насильнику и «ледоход» на улице
Общество
Ельчанка получила водительские права с помощью липового медзаключения
Происшествия
В Ельце семейная пара приговорена к серьёзным срокам за наркотики
Происшествия
«Металлург» продал футболиста за рекордные деньги в истории клуба
Спорт
В Хлевенском районе простились с погибшим на СВО земляком
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
50
35 минут назад

Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из России

Китайские банки объясняют свое решение внутренней политикой. В частности, ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.

Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций, - пишут "Известия". Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China. Эти игроки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР. Это решение связано с рисками вторичных санкций, - заявил генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин.

По его словам, с начала января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей. Но предпосылки к этой проблеме начались еще во второй половине декабря 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций против РФ. После этого контроль со стороны американских властей усилился.

ICBC, CCB и Bank of China действительно прекратили работу с российскими банками, которые находятся под санкциями, - подтвердил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. По его словам, финорганизации из КНР ввели ограничения на прием платежей с начала года. Операции с неподсанкционными банками пока идут. Ограничения трех финансовых корпораций также подтвердил источник, близкий к крупному бизнес-объединению.

ICBC и CCB отклоняют все платежи, поступающие от санкционных финорганизаций, вне зависимости от того, через какую систему они идут — европейскую SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS, рассказал источник в российском банке, знакомый с ситуацией. Отказы китайская сторона объясняет внутренней политикой компании. По словам источника, ограничения игроки ввели даже до этого года.

С конца декабря 2023 года проблемы с расчетами начались с Китаем и с Турцией. А именно в эти страны сейчас идут практически 40% платежей из РФ, - отметил Алексей Порошин из компании "Первая Группа". С декабря 2023-го банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются американской стороной. При этом расчеты в нацвалютах по-прежнему работают.

Однако отдельные финансовые организации Китая начали блокировать любые транзакции из РФ. Например, о таком решении объявил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank.

Также с декабря прошлого года турецкие банки почти полностью перестали принимать деньги из российских финансовых организаций. Только в феврале они возобновили расчеты с РФ, но по ограниченному перечню товаров. Среди разрешенных категорий — сельхозпродукция, медицина, текстиль, туризм и образование.

Из-за риска вторичных санкций банки ОАЭ тоже ограничили расчеты с РФ, а также стали закрывать счета компаниям и физлицам. Сложности начались еще до декабря, однако в последнее время они усиливаются.
банки
платежи
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru