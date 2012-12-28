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В России
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сегодня, 09:55

ЦБ РФ отозвал лицензию у QIWI банка

Банк России направил в правоохранительные органы информацию об операциях Киви-банка, "имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний".

Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе РФ, - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ объяснил отзыв лицензии тем, что QIWI нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. В этой связи регулятором в течение последнего года к нему пять раз применялись меры, включая ограничения на осуществление отдельных операций. Также, по данным ЦБ, "банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, отмечается в релизе ЦБ. "Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", — заявили в ЦБ.

ЦБ также установил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

Регулятор отметил, что Киви банк является участником системы страхования вкладов, соответственно суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.

Прекращение деятельности Банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчёты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы.

QIWI, одна из наиболее популярных в России платежных систем (работала на банковской лицензии) была основана в 2007 году Сергеем Солониным, Борисом Кимом и Андреем Романенко. Последний ушел из QIWI в 2017 году.

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