Продажа профилактория и бани в Военном городке принесли бюджету Липецка 44,3 миллиона рублей
Общество
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41 минуту назад
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Сегодня в Липецке: выставка древностей и кому в городе готовы платить по 300 тысяч рублей
Всё самое главное о наступившую среду.
В Липецке немного потеплеет, температура составит от -2 до -4 градусов. Днём по-прежнему без существенных осадков.
Отключения
С 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду на улицах 15-й микрорайон, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/2, 5/2, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37; Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 70; Достоевского, 71, 74; Крылова, 61, 63, 63а;сПапина, 6, 8, 2, 3, 3а, 3д, 6а; Студенческий городок, 1, 7, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26; на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29.
С комфортом расстанутся и жители частного сектора на улицах Достоевского, Крылова, Хмельницкого.
Пробки
Чтобы доехать вовремя мы советуем во-первых, отправляться в путь с запасом времени, потому что пробок в городе всё больше. А ещё пользуйтесь «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, которые если и не посоветуют вам свободный и скоростной маршрут, то покажут где пробки меньше.
«Военные письма» (12+)
В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса,2) в 19:00 в честь грядущего Дня защитника Отечества покажут вокально-симфоническую поэму Валерия Гаврилина «Военные письма».
Этот вокальный цикл, состоящий из 12 частей, разнохарактерных по содержанию и музыкальной стилистике, в исполнении Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, (главный дирижер — Василий Моисеенко), и сводного хора «Cantus Cor» детской школы искусств №6 города Липецка.
«Хор и орган» (12+)
В Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) в 19:00 состоится ещё один серьёзный концерт, в котором выступит липецкий камерный хор. Ему будут помогать солисты: заслуженный артист Воронежской области Игорь Горностаев (баритон), Лилия Пищзикова (сопрано) и другие. Гостья из Казани Мария Каневская сыграет на органе.
В программе произведения Э. Грига, М. Дерюфле, Ф. Стравинского, А. Королёва.
«Маленький принц» (6+)
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня покажет спектакль «Маленький принц», причём дважды – в 15:00 и в 18:00.
Мудрая и человечная сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери, в которой просто и проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и одиночестве, о любви и расставании, о долге и верности, о красоте и нетерпимости ко злу.
В «Маленьком принце» задействованы новые молодые артисты, недавно пополнившие труппу театра. В этом спектакле они впервые дарят свой талант зрителю.
«Нос» (12+)
Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает зрителей в 16:00 на спектакль «Нос».
Постановка по повести Н.В.Гоголя отнюдь не для малышей. Цирюльник Иван Яковлевич во время завтрака обнаруживает в хлебе нос коллежского ассесора Ковалёва, которого он брил каждую среду и воскресенье, затем заворачивает нос в тряпку и выбрасывает его в воду на Исаакиевском мосту. Так начинается это действо, которое на самом деле поднимает немало социальных проблем. Тут вам и излишнее чинопочитание, и карьеризм, и бесправие народа.
Княжество Рязанское (6+)
В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в 14:00 состоится открытие выставки «Княжество Рязанское».
Это совместный проект музея и рязанского историко-архитектурный музея-заповедника.
Великое княжество Рязанское – одно из крупных государственных образований Руси. В XII – начале XVI в. оно занимало обширные территории по берегам Оки, Прони, Ранова, а также Воронежа, Мокши и Цны. Эти земли в настоящее время входят в состав целого ряда регионов России, это Рязанская, Московская, Владимирская, Тульская, Липецкая области.
Посетители увидят предметы археологии, представляющие различные ремесла, занятия, быт и культуру рязанцев, письменные источники, живопись и предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.
Выставка продлится до 20 апреля.
Пейзажи Ельца (6+)
В Липецком Выставочном зале (ул. Ленина,9) в 17:00 откроется вернисаж елецкого художника Николая Климова.
Зрители увидят работы из фондов Липецкого областного краеведческого музея, липецкого Художественного музея и частной коллекции ельчанина Павла Бурдукова – ученика Николая Климова. Будут представлены работы разных лет – от 1960-х до 2000-х годов.
Заслуженный художник России Николай Климов родился 23 ноября 1948 года в поселке Будаек Карагандинской области. Большую часть своей жизни он прожил в Ельце. Одной из главных тем творчества Николая Климова стал архитектурный пейзаж любимого города.
Выставка будет работать до 31 марта.
В краеведческом музее и в Выставочном зале в дни открытия выставок сходить на них можно бесплатно.
Кому платят больше всех
В Липецке в феврале больше всего готовы платить врачу стоматологу-хирургу, следует из анализа сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Ищут специалиста с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от трех лет. Компания предлагает зарплату до 300 тысяч рублей.
На втором месте – вакансия токаря-универсала с зарплатой от 166 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы. Правда, для столь солидного заработка потребуется уехать на вахту.
На третьем месте – руководитель проектной группы с зарплатой от 120 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь высшее техническое образование. Работодатель обещает повышение квалификации и корпоративную мобильную связь.
В рейтинг также вошли вакансии менеджера по продажам с зарплатой 112 тысяч рублей и менеджера по работе с клиентами с зарплатой от 110 тысяч рублей.
В феврале в топе наиболее высоких зарплатных предложений в России — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.
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