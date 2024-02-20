Сегодня в Липецке: выставка древностей и кому в городе готовы платить по 300 тысяч рублей

Всё самое главное о наступившую среду.



В Липецке немного потеплеет, температура составит от -2 до -4 градусов. Днём по-прежнему без существенных осадков.С 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду на улицах 15-й микрорайон, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/2, 5/2, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37; Водопьянова, 12, 14, 16, 18, 70; Достоевского, 71, 74; Крылова, 61, 63, 63а;сПапина, 6, 8, 2, 3, 3а, 3д, 6а; Студенческий городок, 1, 7, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26; на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29.С комфортом расстанутся и жители частного сектора на улицах Достоевского, Крылова, Хмельницкого.Чтобы доехать вовремя мы советуем во-первых, отправляться в путь с запасом времени, потому что пробок в городе всё больше. А ещё пользуйтесь «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, которые если и не посоветуют вам свободный и скоростной маршрут, то покажут где пробки меньше.В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса,2) в 19:00 в честь грядущего Дня защитника Отечества покажут вокально-симфоническую поэму Валерия Гаврилина «Военные письма».Этот вокальный цикл, состоящий из 12 частей, разнохарактерных по содержанию и музыкальной стилистике, в исполнении Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов, (главный дирижер — Василий Моисеенко), и сводного хора «Cantus Cor» детской школы искусств №6 города Липецка.В Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) в 19:00 состоится ещё один серьёзный концерт, в котором выступит липецкий камерный хор. Ему будут помогать солисты: заслуженный артист Воронежской области Игорь Горностаев (баритон), Лилия Пищзикова (сопрано) и другие. Гостья из Казани Мария Каневская сыграет на органе.В программе произведения Э. Грига, М. Дерюфле, Ф. Стравинского, А. Королёва.Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня покажет спектакль «Маленький принц», причём дважды – в 15:00 и в 18:00.Мудрая и человечная сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери, в которой просто и проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и одиночестве, о любви и расставании, о долге и верности, о красоте и нетерпимости ко злу.В «Маленьком принце» задействованы новые молодые артисты, недавно пополнившие труппу театра. В этом спектакле они впервые дарят свой талант зрителю.Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает зрителей в 16:00 на спектакль «Нос».Постановка по повести Н.В.Гоголя отнюдь не для малышей. Цирюльник Иван Яковлевич во время завтрака обнаруживает в хлебе нос коллежского ассесора Ковалёва, которого он брил каждую среду и воскресенье, затем заворачивает нос в тряпку и выбрасывает его в воду на Исаакиевском мосту. Так начинается это действо, которое на самом деле поднимает немало социальных проблем. Тут вам и излишнее чинопочитание, и карьеризм, и бесправие народа.В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в 14:00 состоится открытие выставки «Княжество Рязанское».Это совместный проект музея и рязанского историко-архитектурный музея-заповедника.Великое княжество Рязанское – одно из крупных государственных образований Руси. В XII – начале XVI в. оно занимало обширные территории по берегам Оки, Прони, Ранова, а также Воронежа, Мокши и Цны. Эти земли в настоящее время входят в состав целого ряда регионов России, это Рязанская, Московская, Владимирская, Тульская, Липецкая области.Посетители увидят предметы археологии, представляющие различные ремесла, занятия, быт и культуру рязанцев, письменные источники, живопись и предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.Выставка продлится до 20 апреля.В Липецком Выставочном зале (ул. Ленина,9) в 17:00 откроется вернисаж елецкого художника Николая Климова.Зрители увидят работы из фондов Липецкого областного краеведческого музея, липецкого Художественного музея и частной коллекции ельчанина Павла Бурдукова – ученика Николая Климова. Будут представлены работы разных лет – от 1960-х до 2000-х годов.Заслуженный художник России Николай Климов родился 23 ноября 1948 года в поселке Будаек Карагандинской области. Большую часть своей жизни он прожил в Ельце. Одной из главных тем творчества Николая Климова стал архитектурный пейзаж любимого города.Выставка будет работать до 31 марта.В краеведческом музее и в Выставочном зале в дни открытия выставок сходить на них можно бесплатно.В Липецке в феврале больше всего готовы платить врачу стоматологу-хирургу, следует из анализа сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Ищут специалиста с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и опытом работы от трех лет. Компания предлагает зарплату до 300 тысяч рублей.На втором месте – вакансия токаря-универсала с зарплатой от 166 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы. Правда, для столь солидного заработка потребуется уехать на вахту.На третьем месте – руководитель проектной группы с зарплатой от 120 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь высшее техническое образование. 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